Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 19 декабря 2020: более 30 тысяч заболевших, в здании «Посуда Центра» госпиталя не будет

Выздоровевших также становится больше. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом, с начала пандемии их уже более 30 тыс. человек. Каждый день регистрируют свыше 200 зараженных, большинство новых случаев всякий раз выявляют в Барнауле. Накануне власти объявили, что отказались от идеи размещать госпиталь в здании «Посуда Центра» краевой столицы и объяснили свое решение.

После подробного изучения технического состояния здания выяснилось, что для обеспечения бесперебойной работы госпиталя к нему, помимо прочего, нужно подвести более мощные и надежные коммуникации – тепло, холодную и горячую воду, электричество, а также смонтировать специальную систему вентиляции. Эти работы потребуют разработки полноценной проектной документации, а экспертизы займут несколько месяцев.

Предполагаемый объем расходов составил бы около 400 млн рублей, которые пришлось бы безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года у частника объект. В итоге губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение отказаться от размещения ковидного госпиталя в этом здании. Подробнее об этом решении можно прочитать здесь.

Ситуация с пандемией

Число заболевших COVID-19 в крае превысило 30 тыс. человек, выздоровевших – свыше 26,4 тыс., умерших с COVID-19 – 1360 (по информации на 18 декабря).

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным коронавирусом – более 2 тыс. человек. Кроме того, свыше 1 тыс. пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

– Из общего числа заболевших 376 случая – завозные, в том числе 159 – из-за рубежа; 17301 случай – по контакту с ранее заболевшими. Из 30117 заболевших: 8602– у больных внебольничной пневмонией, 14712 – у заболевших ОРВИ, в 6803 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе в пятницу.

133 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 589 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, по данным на 18 декабря.

Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 909 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле передумали открывать ковидный госпиталь в здании «Посуда Центра»

Такое решение озвучили на совещании у губернатора региона (подробнее)