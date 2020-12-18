В Барнауле передумали открывать ковидный госпиталь в здании «Посуда Центра»

Рабочая группа изучила техническое состояние здания «Посуда Центра» и масштаб работ, необходимый для его перепрофилирования Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле не будут открывать ковидный госпиталь на базе ТЦ «Посуда Центр». Это решение озвучили 17 декабря на совещании у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Рабочая группа изучила техническое состояние здания «Посуда Центра» и масштаб работ, необходимый для его перепрофилирования. В итоге краевые власти отказались от планов по использованию этого объекта.

Зампред правительства региона Игорь Степаненко рассказал, что для обеспечения бесперебойной работы госпиталя к нему, помимо прочего, нужно подвести более мощные и надежные коммуникации – тепло, холодную и горячую воду, электричество, а также смонтировать специальную систему вентиляции. Эти работы потребуют разработки полноценной проектной документации, а экспертизы займут несколько месяцев.

– Предполагаемый объем расходов составит около 400 млн рублей, которые придется безвозвратно вложить в арендованный на 2-3 года у частника объект. В итоге губернатор принял решение отказаться от реализации такого проекта, – заявил Игорь Степаненко.

В Барнауле пока не нашли объекты, которые подойдут для создания временного ковидного госпиталя в короткие сроки. Минздрав Алтайского края продолжит эту работу в рамках имеющихся планов.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о том, как проходили работы по созданию ковидного госпиталя в барнаульском «Посуда Центре». На месте работали около 100 волонтеров. Они помогали разбирать стеллажи и вывозить имущество магазина. Планировалось, что всего на открытой площадке, а это около 15 тысяч квадратных метров, можно разместить от 500 до 600 коек.

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Здание находится на проспекте Ленина, 154 (подробнее)