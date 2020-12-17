Почти 30 тысяч случаев заражения ковидом выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки зарегистрировали еще 217 инфицированных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 217 случаев заражения. Как сообщили в краевом оперштабе, общее число инфицированных достигло почти 30 тысяч человек.

В настоящий момент специалисты зарегистрировали 29899 случаев инфицирования и 26215 фактов выздоровления. Скончались с начала пандемии 1345 больных, все взрослые. В 715 случаях основной причиной смерти стала инфекция, в 630 – иные обстоятельства.

В ковидных госпиталях сейчас лечатся 2258 человек с подтвержденным коронавирусом и 1167 пациентов с вирусной пневмонией. Один человек находится там по другим обстоятельствам. Состояние 478 больных оценивают как тяжелое.

Амбулаторно лечатся и наблюдаются 124 человека бессимптомника и 547 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

- На новую коронавирусную инфекцию в крае обследовано 905390 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 206,41 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4721 человек в день, - отметили в штабе.

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