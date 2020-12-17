Спасти ее реально: маленькая жительница Алтайского края борется со злокачественной опухолью

В свои два с половиной года девочка весит всего девять килограммов, она очень слаба. Фото: "Толк"

У двухлетней Алены из села Косиха злокачественная опухоль. Однако надежда на полноценную жизнь у малышки есть: швейцарские врачи помогают девочке. Для того, чтобы завершить лечение, требуется 3 млн рублей. Таких денег в семье нет, уже продали дом и просят о помощи всех неравнодушных жителей Алтайского края.

Девочка не может играть как здоровые дети - сильно подводит зрение. У ребенка злокачественная опухоль сетчатки левого глаза.

– Первый раз я заметила у ее глазике что-то, когда дочке было полтора годика. Я качала дочку на качельке в кухне, у нее были расширены зрачки, один был черный, в другом как отблеск в зрачке, – рассказывает Татьяна Шестопалова, мама девочки.

Ребенка лечили в Москве - за полгода малышка перенесла четыре операции, химиотерапию, но все безрезультатно. В свои два с половиной года девочка весит всего девять килограммов.

Московские врачи предложили удалить глаз ради спасения жизни ребенка, однако семья искала возможность сохранить его. В итоге им посоветовали Российский благотворительный фонд помощи детям Ворд вита. На лечение собрали 6 млн рублей, нашли клинику в Швейцарии и оплатили лечение. В ноябре Алена прошла там обследование, врачи считают, что есть надежда.

– Именно в Швейцарии клиника специализируется на этой болезни, самая лучшая, только там удается практически всем деткам сохранить глазки и даже вернуть зрение, хотя бы минусовое, но у ребятишек появляется зрение, – рассказывает мама Алены.

Летать на лечение нужно весь следующий год раз в три недели. Девочка с трудом переносит дорогу до Лозанны, ведь это почти двое суток, с пересадками. Билеты, проживание, питание и услуги переводчика оплачивает семья. Чтобы завершить курс лечения, требуется более 3 млн рублей. Таких денег у семьи Шестопаловых нет. Они уже продали свой дом и сейчас живут у родственников.

О беде Шестопаловых сегодня знает все село. Знакомые, друзья, родственники помогают, чем могут.

– Обращаюсь просто ко всем, даже сто рублей, которые вы вышлите этой семье они помогут Алене не просто выздороветь, а просто жить, – сказала соседка семьи Галина Карапоткина.

На вторую поездку в швейцарскую клинику деньги собрали, однако впереди еще длительное лечение и десятки перелетов. Помочь малышке может каждый.

Реквизиты для перевода:

Номер счета: 40817810738111364860, номера карт: 639002029001103821 mastercard, 4817760334282153 Visa (получатель - Татьяна Шестопалова, мама Алены)

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