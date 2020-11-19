В Барнауле на поток поставили эндоскопические операции при раке легкого и желудка

Операция (фото: КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер")

В Барнауле врачи-онкологи поставили на поток эндоскопические операции при раке легкого и желудка. Малая травматичность позволяет пациентам быстро возвращаться к обычной жизни.

Настоящий прорыв произошел несмотря на все трудности этого года. Хотя внедрение оперативного вмешательства через проколы началось еще в 2018-м. Спустя два года методика отработана до автоматизма.

Только за последние три месяца врачи торакального отделения №2 прооперировали рак уже более 60 пациентам, а всего с начала года – более сотни человек стали здоровыми. Только пару месяцев из-за ковидных ограничений был перерыв. В остальное время врачи кропотливо работали.

- Активно освоение малоинвазивной хирургии пошло, когда в реанимации на Никитина, 77 появилась возможность проводить раздельную вентиляцию легких. В настоящее время краевой онкодиспансер - единственная клиника в регионе, где эндоскопические операции при злокачественных опухолях желудка, легкого и органов средостения выполняются практически ежедневно, - рассказал заведующий отделением торакальной хирургии №2 Иван Дегтярев.

Эндоскопические операции во всем мире называют «золотым стандартом» хирургической онкологии. Во-первых, благодаря использованию видеооборудования врачи могут многократно изображение внутренних органов и тканей. Это позволяет делать манипуляции более точно и радикально. Во-вторых, малоинвазивный метод менее травматичен для пациентов, а значит и восстановление происходит быстрее и не так болезненно.

- Во время стандартной операции, чтобы подойти к нужному месту, приходится смещать, а иногда даже распиливать ребра. Поэтому хроническая боль даже спустя многие годы является частым побочным явлением такого лечения. В случае с эндоскопической хирургией объем доступа минимален. Уже через 2 – 3 суток пациент практически ничего не ощущает, - поясняет доктор Дегтярев.

В случае с эндоскопией уже 2-3 дня пациент может ходить и питаться в обычном режиме, а из клиники его выписывают на 5-7 суток раньше, чем при полостной операции. И что очень важно, выполнять малоинвазивные операции можно при 1, 2 и 3 стадии рака. Противопоказания, увы, тоже есть и об этом следует консультироваться индивидуально с лечащим врачом.