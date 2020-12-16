Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 декабря 2020 года: 500 тяжелобольных

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 2174 человека. Там же лежат 1215 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них количество тяжелобольных – 500, к аппаратам ИВЛ подключено 133.

124 человека являются бессимптомными вирусоносителями и находятся на амбулаторном лечении дома. 482 пациента с пневмонией также проходят амбулаторное долечивание на дому.

Напомним, что поликлиники Алтайского края бесплатно выдают лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. Медикаменты предназначены тем, у кого подтвержден диагноз COVID-19, а также имеющим клинику, сходную с этим заболеванием

Общее число заболевших с начала пандемии составляет почти 30 тысяч человека, в том числе почти две тысячи детей. Выздоровели более 26 тыс. человек. Умерло 1330 - все взрослые.

Минздравом края развернуто 4523 койки, из них не заняты 1132.

Из общего числа заболевших 375 случаев – завозные, в том числе 159 – из-за рубежа; 17044 случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими лицами.