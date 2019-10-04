2019-10-04T12:50:25+03:00
Полезное радио - Барнаул
Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Готовимся к худшему, надеясь на лучшее»: спасатели советуют не прогуливать уроки по безопасности

Николай ЕгоровНиколай ЕгоровФото: предоставлено пресс-службой

«Готовимся к худшему, надеясь на лучшее»: спасатели советуют не прогуливать уроки по безопасности

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4 октября в России отмечался День гражданской обороны. Это профессиональный праздник всех служб спасения, которые первыми приходят на помощь людям в различных чрезвычайных ситуациях. Гостем радиостанции «Комсомольская правда-Барнаул» (108.8 FM) в этот день стал начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров. В прямом эфире эксперт рассказал, как учатся спасать спасатели, сколько бомбоубежищ на Алтае есть сегодня и как подготовится к чрезвычайным ситуациям, не выходя из дома.

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