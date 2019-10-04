4 Окт. 11:47 2019-10-04T12:50:25+03:00

«Готовимся к худшему, надеясь на лучшее»: спасатели советуют не прогуливать уроки по безопасности 00:00 00:00

4 октября в России отмечался День гражданской обороны. Это профессиональный праздник всех служб спасения, которые первыми приходят на помощь людям в различных чрезвычайных ситуациях. Гостем радиостанции «Комсомольская правда-Барнаул» (108.8 FM) в этот день стал начальник управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Николай Егоров. В прямом эфире эксперт рассказал, как учатся спасать спасатели, сколько бомбоубежищ на Алтае есть сегодня и как подготовится к чрезвычайным ситуациям, не выходя из дома.