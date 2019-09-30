Барнаулец стал лучшим гидом России

30 Сент. 11:04 2019-09-30T13:16:17+03:00

Барнаулец стал лучшим гид России 00:00 00:00

Русское географическое общество подвело итоги конкурса «Лучший гид России». Победителем стал барнаулец Игорь Поботкин. Геолог-эколог по образованию, он страстно влюблен в природу родного края.

О том, исчезнет ли профессия гида, какие байки большего всего любят туристы и что посмотреть в первую очередь на Алтае он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 106,8 FM.