2019-09-30T13:16:17+03:00
Полезное радио - Барнаул
Иван ОЛЕКСЮК

Барнаулец стал лучшим гидом России

Игорь ПоботкинИгорь Поботкин

Слушайте радио "Комсомольская правда" на волне 106,8

Барнаулец стал лучшим гид России

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Русское географическое общество подвело итоги конкурса «Лучший гид России». Победителем стал барнаулец Игорь Поботкин. Геолог-эколог по образованию, он страстно влюблен в природу родного края.

О том, исчезнет ли профессия гида, какие байки большего всего любят туристы и что посмотреть в первую очередь на Алтае он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 106,8 FM.

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