Барнаулец стал лучшим гидом России
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Барнаулец стал лучшим гид России
Русское географическое общество подвело итоги конкурса «Лучший гид России». Победителем стал барнаулец Игорь Поботкин. Геолог-эколог по образованию, он страстно влюблен в природу родного края.
О том, исчезнет ли профессия гида, какие байки большего всего любят туристы и что посмотреть в первую очередь на Алтае он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 106,8 FM.