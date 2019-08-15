15 Авг. 01:00 2019-08-15T12:54:28+03:00

Копать или не копать: в Барнауле обнаружили древнее захоронение 00:00 00:00

В исторической части Барнаул при прокладке ливнёвой канализации раскопали древнее захоронение. В настоящее время на месте работают археологи. В нескольких метрах от выкопанной траншеи могут находиться кости таких знаменитых горожан, как изобретатель Иван Ползунов, первый начальник Колывано- Воскресенских заводов Андреас Беэр.

Мнение горожан о том, стоит ли выкапывать кости умерших разделились. Православный священник во время эфира выступает против, епископ лютеранской церкви Александр Франц – за, администрация города считает, что здесь не может быть вариантов – грунтовые воды портят архитектурные памятники, поэтому прокладка ливневки необходима. Подробности – в эфире.