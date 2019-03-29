Алтайские политики рассказали об отклоненных законопроектах
Алтайские политики рассказали об отклоненных законопроектах
Алтайские политики приняли участие в всероссийской акции партии «Справедливая Россия» «Слово и дело думского большинства». Были обнародованы сведения о важнейших социальных законопроектах, отклонённых Думой за два последних года.
Что это были за законопроекты и почему их не приняли рассказала секретарь Бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анна Коваленко.