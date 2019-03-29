29 Март 10:19 2019-03-29T16:54:05+03:00

Алтайские политики рассказали об отклоненных законопроектах 00:00 00:00

Алтайские политики приняли участие в всероссийской акции партии «Справедливая Россия» «Слово и дело думского большинства». Были обнародованы сведения о важнейших социальных законопроектах, отклонённых Думой за два последних года.

Что это были за законопроекты и почему их не приняли рассказала секретарь Бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анна Коваленко.