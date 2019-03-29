2019-03-29T16:54:05+03:00
Полезное радио - Барнаул
Иван ОЛЕКСЮК

Алтайские политики рассказали об отклоненных законопроектах

Слушайте нас на 106,8 FMСлушайте нас на 106,8 FMФото: Евгения САВИНА

Алтайские политики рассказали об отклоненных законопроектах

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Алтайские политики приняли участие в всероссийской акции партии «Справедливая Россия» «Слово и дело думского большинства». Были обнародованы сведения о важнейших социальных законопроектах, отклонённых Думой за два последних года.

Что это были за законопроекты и почему их не приняли рассказала секретарь Бюро совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анна Коваленко.

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