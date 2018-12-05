СЕГОДНЯ 15:20 2018-12-05T15:25:11+03:00

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В Барнауле охранник заставил бабушку заплатить за съеденную виноградинку 00:00 00:00

В Барнауле охранник заставил пожилую женщину заплатить за одну виноградинку. Мужчине не понравилась, что пенсионерка взяла товар на пробу. Он прилюдно отчитал пожилую женщину, затем взял виноградину с витрины, отнес на кассу и заставил бабушку возместить ущерб ? сумма покупки составила 1,20 руб.

Обсуждаем на радио "Комсомольская правда" - Барнаул", имел ли право материально ответственный сотрудник магазина отчитывать пожилую женщину. А вы что думаете?