2018-12-05T15:25:11+03:00
Картина дня

В Барнауле охранник заставил бабушку заплатить за съеденную виноградинку

Случай произошел в магазине у Нового рынка.Случай произошел в магазине у Нового рынка.Фото: Олег УКЛАДОВ

Этот случай обсудили во время программы «Картина дня»

В Барнауле охранник заставил бабушку заплатить за съеденную виноградинку

00:00
00:00

В Барнауле охранник заставил пожилую женщину заплатить за одну виноградинку. Мужчине не понравилась, что пенсионерка взяла товар на пробу. Он прилюдно отчитал пожилую женщину, затем взял виноградину с витрины, отнес на кассу и заставил бабушку возместить ущерб ? сумма покупки составила 1,20 руб.

Обсуждаем на радио "Комсомольская правда" - Барнаул", имел ли право материально ответственный сотрудник магазина отчитывать пожилую женщину. А вы что думаете?

Скачать передачу [mp3, 78.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 3852-722-090
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Алтайский фонд микрозаймов вошел в топ-20 рейтинга российских микрофинансовых организаций
Под Бийском перевернулся бензовоз из Барнаула
В Змеиногорске из-за отключения отопления ввели режим повышенной готовности
На Алтае попытаются искоренить травлю в школах
Беременной женщине отказали в помощи, и она потеряла ребенка
Спортивный скандал: Баскетболист из Уфы потрогал за ягодицы алтайскую чирлидершу
В работе 18-го съезда "Единой России" примут участие представители Алтайского края
«Газель» в «Газель»: в Бийске столкнулись два грузовика
Индол Форте Эвалар получил награду врачебного сообщества
Более 600 человек остались без отопления в Змеиногорске
Перинатальный центр «ДАР» закрывают в Барнауле
Больше полумиллиона рублей составил ущерб от незаконной рубки елок на Алтае
Алтайские лесники пойдут под суд за «продажу» леса в охранной зоне
Больше 2 тыс кубометров снега вывезли с дорог Барнаула
В барнаульском зоопарке сурикаты напали на зайца