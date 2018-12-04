4 Дек. 14:00 2018-12-04T14:13:31+03:00

Если вы хотите зимой поймать трофейные экземпляры и удивить всех – вам однозначно нужно ехать на ночную рыбалку. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как не замерзнуть и не угореть зимой в палатке: советы рыбаков 00:00 00:00

Для одних зимняя ночная рыбалка – настоящая романтика. Для других – форменное извращение. Но, впрочем, эта статья и не для них.

Если вы хотите зимой поймать трофейные экземпляры и удивить всех – вам однозначно нужно ехать на ночную рыбалку. При правильном подходе вернетесь с крупным лещом, налимом, щукой, карасем и т.д.

Однако помните, что зимняя рыбалка с ночевкой на водоеме может оказаться опасной для жизни, а потому требует предельной бдительности и осторожности. Напомним, в прошлом году на Алтае произошел трагический случай, когда двое опытных рыбаков угорели в палатке. Мужчины поставили на льду палатку. А чтобы согреться, внутри зажгли газовую горелку, вскоре уснули. На следующий день их обнаружили мертвыми - рыбаки отравились угарным газом.

Чтобы такого не произошло, нужно правильно подобрать палатку и горелку. О том, как сделать зимнюю рыбалку безопасной и максимально комфортной, во время программы "Здесь рыба есть" рассказал главный рыболов Алтайского края Сергей Казанцев.