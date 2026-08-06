В Барнауле отключают воду у должников за коммунальные услуги

Право на ограничение подачи ресурсов закреплено в законе. Фото: «Росводоканал Барнаул»

«Росводоканал Барнаул» продолжает отключать неплательщиков за коммунальные услуги. Такая мера — не произвольное решение, а процедура, строго регламентированная законодательными нормами. В зону внимания попадают прежде всего те потребители, которые на протяжении долгого времени не исполняют свои платёжные обязательства перед поставщиком услуг ЖКХ, сообщили в компании.

В качестве примера — отключение водоснабжения в частном доме на улице Пролетарской на двух собственников. Оба владельца не вносили плату за водоснабжение и водоотведение, начиная с 2021 года, в результате чего совокупная сумма долга достигла примерно 100 тысяч рублей.

Право на ограничение подачи ресурсов закреплено в законе: ресурсоснабжающая организация вправе вводить ограничения, если задолженность превышает плату за два месяца. На практике же подобные меры применяют в отношении абонентов, годами уклоняющихся от оплаты услуг. Для систематизации этой работы формируются перечни должников.

По словам коммерческого директора «Росводоканал Барнаул» Андрея Звягинцева, компания открыта к диалогу с клиентами, оказавшимися в непростых обстоятельствах: таким абонентам могут предложить рассрочку, составить персональный график платежей, а также проинформировать о возможности получения государственных субсидий. Однако если потребитель длительное время сознательно не погашает долг, поставщик вынужден прибегнуть к крайней мере.

По данным на 1 июля, общая сумма дебиторской задолженности физических и юридических лиц за услуги водоснабжения и водоотведения достигла 505 млн рублей. Этой суммы хватило бы на покрытие всех запланированных ремонтных мероприятий в течение года.

Регулярные поступления от абонентов — ключевое условие бесперебойной работы водоканала. Средства направляются на эксплуатацию, модернизацию и поддержание работоспособности систем водоснабжения.