Около 130 уличенных в «бумажном НДС» компаний на Алтае сами доплатили налоги

В незаконной схеме участвовали более 4,8 тысячи юридических лиц Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 80 предприятий Алтайского края, участвовавших в схеме с так называемым «бумажным НДС», уже добровольно перечислили в бюджет 65 млн рублей. Еще 49 компаний подтвердили готовность доплатить налоговые платежи на общую сумму 66 млн рублей. При этом, как сообщили в региональном управлении ФНС, речь пока идет менее чем о половине всех организаций, выявленных в рамках схемы, а объем возмещенных средств составляет около 30% от общего ущерба бюджету, пишет Толк.

Весной 2026 года правоохранительные органы пресекли масштабную схему уклонения от уплаты НДС, действовавшую в России. В 2023–2025 годах в ней участвовали более 4,8 тысячи юридических лиц, которые сформировали «бумажный НДС» — фиктивный налоговый вычет, основанный на мнимых сделках. Общая сумма такого НДС достигла 1,2 трлн рублей, а услугами схемы воспользовались свыше 37 тысяч компаний. В Алтайском крае участниками схемы стали 290 организаций, причинивших бюджету ущерб в размере 465 млн рублей.

В управлении ФНС пояснили, что с представителями компаний проводились рабочие встречи, во время которых им предлагали самостоятельно уточнить налоговые декларации и погасить образовавшуюся задолженность.

В отношении организаций, отказавшихся сделать это добровольно, будут организованы выездные налоговые проверки. В настоящее время идет подготовка к их проведению. По итогам проверок предприятиям могут доначислить неуплаченные налоги, а также назначить штраф в размере 40% от суммы задолженности. Кроме того, использование подложных счетов-фактур может повлечь уголовную ответственность.