Глава Рубцовска потребовал ускорить капитальный ремонт лицея № 6

Практически на всех этажах выполнены штукатурные работы и уложен черновой настил полов. Фото: администрация Рубцовска

Глава Рубцовска Игорь Башмаков продолжает лично контролировать ход капитального ремонта лицея № 6. Для оценки выполнения работ и соблюдения графика он еженедельно выезжает на строительную площадку. Очередное совещание состоялось 5 августа, сообщает горадминистрация.

К настоящему времени на объекте завершены работы по ремонту фасада и кровли. Практически на всех этажах выполнены штукатурные работы и уложен черновой настил полов. Почти полностью смонтирована система отопления. Продолжается устройство слаботочных сетей, систем водоснабжения и водоотведения, ведется монтаж потолков. На лестничных маршах уложен керамогранит, осталось установить перила.

Продолжаются работы и на прилегающей территории. Подрядчик приступил к устройству отмостки и установке бордюрного камня, завершить бетонирование планируется до конца недели. Затем на объект доставят дорожную фрезу для снятия старого асфальта, после чего вокруг здания оборудуют и заасфальтируют пожарные проезды. Также предусмотрен завоз плодородного грунта для дальнейшего озеленения территории.

Вместе с тем во время очередной проверки Игорь Башмаков отметил снижение темпов строительства. Глава города выразил недовольство генеральному директору подрядной организации и потребовал ускорить выполнение работ.

По словам подрядчика, основной причиной задержки стало отсутствие необходимого объема напольной фанеры из-за проблем с логистикой у поставщика. Мэр поручил в кратчайшие сроки обеспечить объект всеми необходимыми материалами, подчеркнув, что финансирование подрядчик получает своевременно и в полном объеме на основании подписанных актов выполненных работ.

В связи с изменением конструкции межэтажных перекрытий и увеличением объема кровельных работ стоимость капитального ремонта была скорректирована с 248 млн до 268 млн рублей.

Игорь Башмаков также подчеркнул, что сроки исполнения контракта остаются неизменными и должны быть соблюдены.