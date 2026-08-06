В барнаульском садоводстве «Луговое» приступили к ремонту дороги

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.
В Барнауле начался ремонт автомобильной дороги, ведущей к садоводческому некоммерческому товариществу (СНТ )«Луговое», сообщает мэрия.
Работы выполняет подрядная организация ООО «Патай», которая уже приступила к фрезерованию старого асфальтового покрытия на участке от поселка Берёзовка до СНТ.
Протяженность участка, где проводится ремонт, составляет около трех километров.
После завершения фрезерования подрядчик уложит два слоя нового асфальтобетонного покрытия, а также отремонтирует водопропускные трубы.
Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На обновление этого участка дороги предусмотрено финансирование в размере 62,6 млн рублей.