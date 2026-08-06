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НовостиОбщество6 августа 2026 2:40

В барнаульском садоводстве «Луговое» приступили к ремонту дороги

Протяжённость ремонтируемого участка составляет около 3 км
Александра САПОЖКОВА
На обновление участка предусмотрено финансирование в размере 62,6 млн рублей

На обновление участка предусмотрено финансирование в размере 62,6 млн рублей

Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле начался ремонт автомобильной дороги, ведущей к садоводческому некоммерческому товариществу (СНТ )«Луговое», сообщает мэрия.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Патай», которая уже приступила к фрезерованию старого асфальтового покрытия на участке от поселка Берёзовка до СНТ.

Протяженность участка, где проводится ремонт, составляет около трех километров.

После завершения фрезерования подрядчик уложит два слоя нового асфальтобетонного покрытия, а также отремонтирует водопропускные трубы.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На обновление этого участка дороги предусмотрено финансирование в размере 62,6 млн рублей.