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НовостиПроисшествия6 августа 2026 1:44

Суд изменил вид наказания посреднику из дела бывшего вице-мэра Барнаула

Сергей Щукин покинет колонию строгого режима
Александра САПОЖКОВА
Какой именно вид наказания назначен после решения суда, официально не сообщается

Какой именно вид наказания назначен после решения суда, официально не сообщается

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рубцовский городской суд удовлетворил ходатайство Сергея Щукина, проходившего посредником по уголовному делу бывшего заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева, и изменил ему вид наказания. В результате бывший заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству покинет колонию строгого режима. Об этом сообщили «Толку» в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как установили следствие и суд, Антон Шеломенцев получил взятки от двух предпринимателей — Олега Бесчастного в 2020 году и Дениса Илюшина в 2022 году. По материалам дела, Бесчастный передал деньги за возможность работать на прибыльных городских маршрутах, а Илюшин — за покровительство при исполнении государственных контрактов. Посредником при передаче денежных средств выступал бывший подчиненный вице-мэра Сергей Щукин. Все участники этих эпизодов стали фигурантами уголовных дел.

Щукин ранее обратился в суд с просьбой изменить вид исправительного учреждения, назначенный ему приговором 2024 года. До настоящего времени он отбывал трехлетний срок в исправительной колонии Рубцовска.

Как отметили в пресс-службе судебного департамента, осужденный положительно характеризовался, в связи с чем суд удовлетворил его ходатайство.

Какой именно вид наказания назначен Сергею Щукину после решения суда, официально пока не сообщается. Вместе с тем ранее сообщалось, что он просил заменить лишение свободы на принудительные работы.