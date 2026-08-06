Суд изменил вид наказания посреднику из дела бывшего вице-мэра Барнаула

Какой именно вид наказания назначен после решения суда, официально не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рубцовский городской суд удовлетворил ходатайство Сергея Щукина, проходившего посредником по уголовному делу бывшего заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева, и изменил ему вид наказания. В результате бывший заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству покинет колонию строгого режима. Об этом сообщили «Толку» в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Как установили следствие и суд, Антон Шеломенцев получил взятки от двух предпринимателей — Олега Бесчастного в 2020 году и Дениса Илюшина в 2022 году. По материалам дела, Бесчастный передал деньги за возможность работать на прибыльных городских маршрутах, а Илюшин — за покровительство при исполнении государственных контрактов. Посредником при передаче денежных средств выступал бывший подчиненный вице-мэра Сергей Щукин. Все участники этих эпизодов стали фигурантами уголовных дел.

Щукин ранее обратился в суд с просьбой изменить вид исправительного учреждения, назначенный ему приговором 2024 года. До настоящего времени он отбывал трехлетний срок в исправительной колонии Рубцовска.

Как отметили в пресс-службе судебного департамента, осужденный положительно характеризовался, в связи с чем суд удовлетворил его ходатайство.

Какой именно вид наказания назначен Сергею Щукину после решения суда, официально пока не сообщается. Вместе с тем ранее сообщалось, что он просил заменить лишение свободы на принудительные работы.