Региональный стандарт транспортного обслуживания утвердили на Алтае

В частности документ предусматривает рост количества автобусов, оснащенных кондиционерами Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 3 августа утвердил региональный стандарт транспортного обслуживания населения на 2026–2030 годы, сообщает Банкфакс.

Документ определяет перечень и целевые показатели, по которым будет оцениваться доступность, безопасность и комфорт регулярных пассажирских перевозок автомобильным и городским электрическим транспортом с учетом их взаимодействия с железнодорожным, воздушным и водным сообщением.

Всего стандарт включает 20 показателей с динамикой развития с 2025 по 2030 год. За основу принят уровень 2025 года, а значения на 2030 год определены как целевые. Так, долю населенных пунктов с численностью более 500 жителей, обеспеченных регулярным автобусным и железнодорожным сообщением, планируют увеличить с 85,96% до 87,91%. Доля межмуниципальных автобусных маршрутов с регулируемым тарифом должна вырасти с 0% до 13,12%, а число маршрутов между Барнаулом и Новоалтайском — с нуля до четырех. Кроме того, предполагается увеличить долю автобусов, движение которых доступно для онлайн-отслеживания, с 54,7% до 65,7%, а также повысить долю транспорта, не превышающего нормативный срок эксплуатации, с 37,3% до 48,3%. Для автобусов рекомендуемый срок службы составляет 10 лет.

Также документ предусматривает рост количества автобусов, оснащенных кондиционерами, — с 12% до 23%, оборудованных системой безналичной оплаты — с 54% до 65%, а также приспособленных для перевозки людей с инвалидностью — с 11,9% до 22,9%.

При этом ряд показателей останется без изменений. В частности, до 2030 года не планируется увеличивать число автовокзалов и автостанций — их, как и сейчас, останется 25. Не изменится и доля объектов, соответствующих нормативным требованиям: она сохранится на уровне 12%.