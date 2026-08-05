Трое алтайских медиков получили почетные звания от президента

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин подписал указ о присвоении почетных званий трем жителям Алтайского края. Среди награжденных - врачи барнаульской Городской больницы №8 и профессора Алтайского государственного медицинского университета.

Заслуженным врачом России стала Сона Авакян. В неврологическом отделении больницы №8 она помогает более 1,5 тысячам пациентов ежегодно. Врач внедрила в практику магнитно-резонансную томографию и другие современные методы диагностики. Еще одно почетное звание присвоили Борису Неймарку - урологу с 25-летним стажем, автору 350 научных работ, 16 монографий и 10 патентов на изобретения.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получил профессор Александр Сметанин. Фтизиатр с многолетним стажем развивал противотуберкулезную службу края, а в соавторстве с коллегами подготовил более 20 учебных пособий для студентов и врачей.

Губернатор Виктор Томенко направит медикам поздравительные телеграммы.