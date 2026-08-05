Осужденный за 11 убийств барнаульский маньяк захотел на СВО

Манишин постоянно требует адвоката и заявляет, что его показания были ложными Фото: Прокуратура Алтайского края.

Осужденный за серию убийств Виталий Манишин, известный как «политеховский маньяк», направил ходатайство руководству Енисейской тюрьмы о заключении контракта с Минобороны РФ. Ответа он пока не получил, сообщает SHOT.

Отбывая наказание в четырехместной камере, Манишин постоянно требует адвоката и заявляет, что его показания были ложными. В письмах жене он просит прислать «вкусняшек», интересовался домашними делами. В июле супруга отправила ему посылку весом около 20 кг.

Напомним, суд приговорил Манишина к 25 годам за 11 убийств, совершенных с 1989 по 2000 год. Большинство жертв – абитуриентки Алтайского технического университета, которым он обещал помощь с поступлением. Долгое время он скрывался, работая заместителем главы администрации Калманского района.

Первые семь лет он должен отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.