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НовостиПроисшествия5 августа 2026 10:44

Трансграничный лесной пожар на Алтае потушили за несколько часов

Огонь возник от удара молнии на площади 2 гектара
Павел БАСТРЫГИН
К тушению привлекли 11 лесных пожарных и 5 единиц техники. Фото: Минприроды Алтайского края

К тушению привлекли 11 лесных пожарных и 5 единиц техники. Фото: Минприроды Алтайского края

На границе Алтайского края и Республики Казахстан произошел лесной пожар. Возгорание площадью около 2 гектаров возникло из-за сухой грозы – молния ударила в дерево, сообщает Минприроды Алтайского края.

Огонь заметили с пожарной наблюдательной вышки на территории региона. Благодаря взаимодействию лесопожарных служб Алтайского края и казахстанских коллег возгорание локализовали. К тушению привлекли 11 лесных пожарных и 5 единиц техники.

ейчас продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Фото: Минприроды Алтайского края

ейчас продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Фото: Минприроды Алтайского края

Специалисты Казахстана вели мониторинг с вертолета и были готовы помочь, но алтайские службы справились самостоятельно. Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации пожара – проливка территории займет около суток.