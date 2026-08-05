Трансграничный лесной пожар на Алтае потушили за несколько часов

К тушению привлекли 11 лесных пожарных и 5 единиц техники. Фото: Минприроды Алтайского края

На границе Алтайского края и Республики Казахстан произошел лесной пожар. Возгорание площадью около 2 гектаров возникло из-за сухой грозы – молния ударила в дерево, сообщает Минприроды Алтайского края.

Огонь заметили с пожарной наблюдательной вышки на территории региона. Благодаря взаимодействию лесопожарных служб Алтайского края и казахстанских коллег возгорание локализовали. К тушению привлекли 11 лесных пожарных и 5 единиц техники.

ейчас продолжаются работы по полной ликвидации пожара. Фото: Минприроды Алтайского края

Специалисты Казахстана вели мониторинг с вертолета и были готовы помочь, но алтайские службы справились самостоятельно. Сейчас продолжаются работы по полной ликвидации пожара – проливка территории займет около суток.