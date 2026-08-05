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НовостиОбщество5 августа 2026 9:47

Аграрии Алтая намолотили почти 290 тысяч тонн зерна с 6% полей

Уборка идет по графику
Павел БАСТРЫГИН
На сегодняшний день зерновые и зернобобовые убраны с 6% запланированных площадей. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

На сегодняшний день зерновые и зернобобовые убраны с 6% запланированных площадей. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

В Алтайском крае стартовала уборочная кампания. Аграрии уже приступили к обмолоту озимых и ранних яровых культур. На сегодняшний день зерновые и зернобобовые убраны с 6% запланированных площадей, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Озимые обмолочены с 47% площадей, горох – с 39%, чечевица – с 29%. Чуть меньше – овес, ячмень и пшеница. Валовой сбор зерна на данный момент оценивается почти в 290 тысяч тонн. Погодные условия позволяют наращивать темпы.

Власти держат на контроле обеспечение аграриев горюче-смазочными материалами. В ежедневном режиме идет взаимодействие с федеральным центром, сельхозпроизводителями и поставщиками ГСМ.