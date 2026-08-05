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НовостиПроисшествия5 августа 2026 8:52

В Барнауле при пожаре погиб пожилой мужчина

Огонь охватил три бокса на площади 60 квадратов
Павел БАСТРЫГИН
Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле на улице Дамба берега Оби произошел пожар в гаражных боксах под одной кровлей. Возгорание потушили на площади около 60 квадратных метров, пострадали три гаража, в двух из них находились лодки, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К тушению привлекались 19 спасателей на 6 автомобилях. В условиях сильного задымления разведку и тушение вели два звена газодымозащитников. На месте происшествия обнаружен погибший – пожилой мужчина.

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.