В Барнауле при пожаре погиб пожилой мужчина

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Барнауле на улице Дамба берега Оби произошел пожар в гаражных боксах под одной кровлей. Возгорание потушили на площади около 60 квадратных метров, пострадали три гаража, в двух из них находились лодки, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

К тушению привлекались 19 спасателей на 6 автомобилях. В условиях сильного задымления разведку и тушение вели два звена газодымозащитников. На месте происшествия обнаружен погибший – пожилой мужчина.

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.