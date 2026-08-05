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НовостиОбщество5 августа 2026 8:28

Почти миллион яиц из Алтайского края отправили в Монголию за неделю

Продукция прошла все проверки на качество и безопасность
Павел БАСТРЫГИН
С начала года Алтайский край поставил в Монголию более 10,5 миллиона яиц

С начала года Алтайский край поставил в Монголию более 10,5 миллиона яиц

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 по 31 июля специалисты Россельхознадзора проконтролировали три партии куриных яиц из Алтайского края для отправки в Монголию. Общий объем составил 907 тысяч штук, сообщает ведомство.

Продукция прошла лабораторные исследования и осмотр инспекторов. Все проверки подтвердили качество и безопасность яиц. На каждую партию оформили экспортные ветеринарные сертификаты.

С начала года Алтайский край поставил в Монголию более 10,5 миллиона яиц. Регион остается одним из ключевых поставщиков этой продукции в соседнюю страну.