Почти миллион яиц из Алтайского края отправили в Монголию за неделю

С начала года Алтайский край поставил в Монголию более 10,5 миллиона яиц Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 24 по 31 июля специалисты Россельхознадзора проконтролировали три партии куриных яиц из Алтайского края для отправки в Монголию. Общий объем составил 907 тысяч штук, сообщает ведомство.

Продукция прошла лабораторные исследования и осмотр инспекторов. Все проверки подтвердили качество и безопасность яиц. На каждую партию оформили экспортные ветеринарные сертификаты.

С начала года Алтайский край поставил в Монголию более 10,5 миллиона яиц. Регион остается одним из ключевых поставщиков этой продукции в соседнюю страну.