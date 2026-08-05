Бастрыкин взял на контроль дело о долгострое в Барнауле

Следственные органы СК России по Алтайскому краю расследуют уголовное дело по статье 159 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту мошенничества при строительстве жилого дома на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 52 в Барнауле. Объект начали возводить в 2015 году, но он до сих пор не введен в эксплуатацию, сообщает СК России.

Дольщики неоднократно обращались в уполномоченные органы, но ситуация не изменилась. На стройплощадке нет рабочих и охраны, вход в здание заложен кирпичом. Люди опасаются, что без продолжения работ дом начнет разрушаться. При этом они продолжают платить ипотеку и аренду жилья.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю расследуют уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования и принятых мерах по восстановлению прав дольщиков.