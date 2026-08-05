Сотрудник алтайского вуза фиктивно зачислил 97 студентов ради премии

Сам обвиняемый получил премию в 195 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае перед судом предстанет сотрудник одного из университетов. По версии следствия, в 2024 году он организовал фиктивное зачисление 97 студентов на бюджетные места, чтобы скрыть невыполнение госзадания, сообщает СУ СК и УФСБ по Алтайскому краю.

Вуз должен был набрать абитуриентов на определенные специальности, но сделать это в полном объеме не удалось. Тогда обвиняемый, ответственный за исполнение госзадания, приписал на бюджет действующих студентов-старшекурсников. В результате государство недополучило более 12 млн рублей субсидии, которая университету не причиталась, а фиктивным студентам начислили около 3 млн стипендий.

Сам обвиняемый получил премию в 195 тысяч рублей. На его имущество наложили арест на сумму более 18 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы по статье о превышении должностных полномочий.