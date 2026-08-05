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НовостиПроисшествия5 августа 2026 6:58

Семья 33-летнего мужчины с Алтая требует проверки его смерти в больнице

Родные уверены, что врачи не оказали пациенту необходимую помощь
Павел БАСТРЫГИН
Мужчина скончался 14 июля в больнице Усть-Калманского района

Мужчина скончался 14 июля в больнице Усть-Калманского района

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появилось обращение жительницы Алтайского края, которая просит проверить обстоятельства смерти 33-летнего брата. Мужчина скончался 14 июля в больнице Усть-Калманского района, сообщает «Инцидент Барнаул».

Родные утверждают, что незадолго до трагедии пациента выписали из краевой клинической больницы Барнаула с улучшением. 11 июля ему стало плохо в селе Новобураново. Сестра вызвала скорую. По ее словам, медики сначала отказывались госпитализировать мужчину, но после настойчивых просьб все же доставили в районную больницу.

«Мне сказали, что не являются волшебниками и ничего сделать не смогут. Вместо лечения брату вводили обезболивающие и успокоительные», – рассказала женщина. По данным судмедэкспертизы, причиной смерти стал сепсис на фоне воспаления почек.

Родственники направили обращения в Минздрав края и прокуратуру. В ведомстве пообещали провести проверку, запросить всю меддокументацию и опросить врачей. У погибшего осталось шестеро детей.