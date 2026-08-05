Алтайские шины выдержали испытание в первом полете МС-21

Первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310. Фото: Минпромэнерго

Первый полностью импортозамещенный пассажирский самолет МС-21-310 успешно выполнил испытательный полет 3 августа с аэродрома Иркутского авиазавода. Машина провела в небе 1 час 23 минуты на высоте до 6 тысяч метров, сообщает Минпромэнерго. Среди ключевых комплектующих серийного лайнера – авиационные шины, разработанные на Алтайском шинном комбинате.

Крылатая машина получила шины двух типоразмеров: 770×240 R-356 для передней стойки шасси и 1260×450 R-559 для основных стоек. Их разработка велась с 2020 года. Осенью 2024-го успешно завершились стендовые проверки носовой шины, зимой и весной 2025-го – основной. Квалификационные испытания пройдены с первого предъявления, получены действующие свидетельства о годности комплектующих, делится пресс-служба завода.

«Первый полет серийной машины подтверждает готовность нашей продукции к эксплуатации в составе новейшего российского лайнера», – отметил главный конструктор предприятия Денис Гудашев.

По словам разработчика самолета, ПАО «Яковлев», сейчас выполнено около половины программы сертификационных летных испытаний. После завершения сертификации начнутся поставки серийных самолетов авиакомпаниям.