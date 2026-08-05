Власти Барнаула требуют снести два здания между ТРЦ «Весна» и «Огни»

Иски уже приняты к производству Арбитражным судом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал в Арбитражный суд Алтайского края иски к четырем индивидуальным предпринимателям, сообщает «Банкфакс». Власти требуют снести два административных здания на улице Малахова, расположенных между торгово-развлекательными центрами «Весна» и «Огни».

Одно здание площадью около 240 квадратных метров находится по адресу Малахова, 84/1. Сейчас там работают пекарня «Булочная 22» и магазин «Фейерверки». Второе строение, площадью около 375 квадратов, расположено по адресу Малахова, 84/26 – в нем размещаются мебельный магазин «22 комода», кафе «Анджиан» и автомастерская.

В исковых заявлениях также прописано требование о судебной неустойке: в случае неисполнения решения суда с ответчиков планируют взыскивать по 100 тысяч рублей за каждую неделю просрочки. Иски уже приняты к производству Арбитражным судом Алтайского края.