Боль в ногах оказалась пневмонией у пациента барнаульской больницы

Терапевт Насимжон Узоков. Фото: пресс-служба ККБСМП №2 им. З.С. Баркагана

В БСМП №2 Барнаула пациент обратился к терапевту с жалобами на боль по передней поверхности обеих голеней, выраженную слабость и низкое давление. Ни температуры, ни кашля, ни одышки у мужчины не было. Он был уверен, что проблема в сосудах или суставах, сообщает пресс-служба больницы.

Врач назначил срочный анализ крови – лейкоцитоз подтвердил воспалительный процесс. Рентген органов грудной клетки поставил окончательный диагноз: полисегментарная пневмония.

«Всё это время лёгкие молчали. А боль в ногах оказалась миалгией – мышечным ответом на тяжёлую интоксикацию и системное воспаление», – комментирует терапевт Насимжон Узоков.

Пациента госпитализировали в дежурное терапевтическое отделение. Спустя две недели лечения он выписан с выздоровлением.