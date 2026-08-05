Мобильные маммограф и флюорограф приехали в два района Алтая

На этой неделе жители смогут пройти флюорографию и маммографию Фото: пресс-службы правительства Алтайского края.

В Косихинском и Михайловском районах работают мобильные комплексы Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На этой неделе жители смогут пройти флюорографию и маммографию, сообщает правительство Алтайского края.

В Косихинском районе маммограф работал 3 и 4 августа, флюорограф принимает пациентов до 7 августа в селах Налобиха, Контошино и других. В Михайловском районе передвижной маммограф будет вести прием с 5 по 7 августа в селе Николаевка. Обследование рекомендуется женщинам после 40 лет для раннего выявления злокачественных новообразований.

Всего же с начала года мобильные бригады обследовали свыше 40 тысяч жителей края. У 917 из них выявили подозрение на онкопатологию. Результаты направляют в поликлиники по месту жительства и в краевой онкодиспансер для оперативного дообследования и лечения при необходимости.