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НовостиПроисшествия5 августа 2026 2:56

На Алтае при пожаре погиб 13-летний парень

Второй ребенок, 10 лет, госпитализирован с ожогами
Павел БАСТРЫГИН
Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

В селе Кызыл-Таш Кош-Агачского района произошел пожар в частном доме на улице Колхозной. В результате происшествия погиб 13-летний мальчик, еще один ребенок пострадал, сообщает МЧС по Республике Алтай.

Местный житель, заметивший возгорание, вызвал пожарных и скорую. На месте ЧП находился 10-летний мальчик с ожогами – его доставили в Кош-Агачскую районную больницу. Во время тушения и было обнаружено тело 13-летнего ребенка без признаков жизни.

Пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров. К тушению привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.