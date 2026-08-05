В Алейском районе досрочно завершили ремонт 8 км трассы

Объем финансирования составил более 570 млн рублей Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алейском районе досрочно завершили ремонт автомобильной дороги Алейск – Буканское. Подрядчик привел в порядок 15 км полотна: 7 км обновили в прошлом году, еще 8 км – в этом сезоне. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает краевой Минтранс.

Специалисты Южного ДСУ отфрезеровали старое покрытие, уложили новый двухслойный асфальт, укрепили обочины, обновили разметку термопластиком и заменили дорожные знаки. Объем финансирования составил более 570 млн рублей.

А вот так дорога выглядела до ремонта Фото: Минтранс Алтайского края.

«Все запланированные на этот год дорожные объекты нацпроекта находятся в активной фазе производства работ. Подрядчики соблюдают календарные графики, на ключевых объектах отмечается опережение – и объект в Алейском районе яркое тому подтверждение», – рассказал замминистра транспорта Виктор Букатов.

Трасса Алейск – Буканское соединяет две федеральные дороги – А-322 и А-321 – и служит маршрутом для большегрузов с сельхозпродукцией и туристов, следующих к соленым озерам. В Алейске находится крупный железнодорожный узел, что делает эту дорогу одной из ключевых транспортных артерий региона.

Параллельно работы на этой же трассе продолжаются в Мамонтовском районе. Там специалисты Центрального ДСУ завершают ремонт переходящего участка с 68 по 73 км (6 км).