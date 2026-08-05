Уроженцу Бийска и его сообщникам продлили арест по делу о покушении на генерала

Следующее решение об аресте примет до 6 ноября 2026 года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Следующее решение об аресте примет до 6 ноября 2026 года, сообщает РИА Новости.

Обвиняемые, среди которых уроженец Бийска 1959 года рождения и его сын, останутся в следственном изоляторе. Они просили суд сменить меру пресечения на более мягкую. Старший пожаловался на здоровье и отсутствие лечения в СИЗО, но суд отклонил эти доводы.

Покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ произошло 6 февраля в Москве. Алексеева госпитализировали, сейчас его жизнь вне опасности.

По версии следствия, уроженец Бийска действовал из «террористического мотива»: арендовал квартиру для исполнителя покушения, обеспечивал проездными билетами и помогал в координации. Его сын отвечал за машины для наблюдения и изъятие оружия из тайника.