За ночь на Алтае сгорели 9 тонн угля в двух районах

В обоих случаях предварительная причина - самовозгорание Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 13 пожаров, два из них в жилом секторе. В Барнауле потушено два возгорания. В двух районах региона огонь уничтожил крупные партии угля, сообщает ГУ МЧС по краю.

Ночью в селе Шубенка Зонального района загорелся уголь на открытой площадке. На момент прибытия пожарных открытым огнем горело топливо. Площадь составила около 10 квадратных метров. Спасатели привлекали 8 человек и 2 единицы техники. В результате сгорели 4 тонны каменного угля.

Утром в поселке Бугры Рубцовского района загорелась углярка. Внутри находилось 5 тонн каменного угля, площадь пожара составила 5 квадратов. Пострадавших нет.

В обоих случаях предварительная причина - самовозгорание веществ или материалов.