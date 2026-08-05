Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 августа 2026 1:28

За ночь на Алтае сгорели 9 тонн угля в двух районах

Причиной возгораний могло стать самовозгорание топлива
Павел БАСТРЫГИН
В обоих случаях предварительная причина - самовозгорание

В обоих случаях предварительная причина - самовозгорание

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Алтайском крае ликвидировали 13 пожаров, два из них в жилом секторе. В Барнауле потушено два возгорания. В двух районах региона огонь уничтожил крупные партии угля, сообщает ГУ МЧС по краю.

Ночью в селе Шубенка Зонального района загорелся уголь на открытой площадке. На момент прибытия пожарных открытым огнем горело топливо. Площадь составила около 10 квадратных метров. Спасатели привлекали 8 человек и 2 единицы техники. В результате сгорели 4 тонны каменного угля.

Утром в поселке Бугры Рубцовского района загорелась углярка. Внутри находилось 5 тонн каменного угля, площадь пожара составила 5 квадратов. Пострадавших нет.

В обоих случаях предварительная причина - самовозгорание веществ или материалов.