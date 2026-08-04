У части жителей Барнаула временно отключат горячую воду 5 августа

Горячую воду отключат на несколько часов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Центральном районе Барнаула 5 августа временно отключат горячую воду. Об этом сообщили в СГК.

Горячее водоснабжение приостановят с 9:00 до 18:00 часов в связи с ремонтными работами на распределительной сети диаметром 600 мм. Отключение затронет дома по следующим улицам: Лесной тракт, Белинского, Бородина, Герцена, Дзержинского, Зоотехническая, Куйбышева, Лесосечная, Молодёжная, Мусоргского, Полевая, Тепличный комбинат, Центральная, Чайковского, Школьная, проезды Донской и Кубанский.

Полный перечень номеров домов опубликован на по ссылке.

В компании отмечают, что проведение работ позволит улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения для более чем 17 тысяч жителей Барнаула.