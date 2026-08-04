Трое подростков забрали у барнаульских пенсионерок более 7 млн рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Жертвами преступной схемы стали пять пожилых женщин. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю.

Фигуранты дела - трое жителей Новосибирской области. Двоим из них по 17 лет, а третьему исполнилось только 15. В июле 2026 года они вступили в переписку с неизвестным в одном из мессенджеров. Собеседник, выступивший в роли куратора, предложил подросткам работу курьеров. Задание заключалось в получении посылок по адресам, которые указывал заказчик.

На протяжении месяца юноши приезжали в Барнаул. Там они забирали наличные средства у доверчивых пенсионерок, пострадавших от действий злоумышленников. Часть полученных денег несовершеннолетние оставляли себе в качестве оплаты. Остальные суммы они помещали в тайники, координаты которых сообщал «куратор». Суммарно они забрали у пяти пожилых женщин 7 млн рублей

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД по Барнаулу установили местонахождение предполагаемых преступников. Их задержали по месту проживания в Новосибирской области. В настоящий момент правоохранители продолжают комплекс следственных действий. Проводится розыск других возможных соучастников, а также уточняются все обстоятельства совершённых противоправных действий.