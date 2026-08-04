В Рубцовске с 5 августа отменят дежурство волонтёров на АЗС

Ранее введенные ограничения на АЗС сохраняются Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На заседании оперативного штаба по мониторингу ситуации с топливообеспечением в Рубцовске принято решение с 5 августа с 00:00 отменить дежурство волонтёров на АЗС крупной сети по улицам Комсомольской и Светлова. Об этом сообщил глава города Игорь Башмаков.

Мэр отметил, что администрации совместно со штабом удалось оптимизировать процесс заправки и сократить время ожидания в очередях. Волонтёрам выразили благодарность за вклад в организацию работы.

Все основные правила на АЗС сохраняются: график заправки по первой цифре номера, льготные категории могут заправляться вне очереди на специальных колонках, запрет на отпуск топлива в канистры частным лицам остаётся в силе. Для заправки экстренных служб, общественного транспорта и спецтранспорта предприятий жизнеобеспечения определена АЗС на улице Арычной.

Администрация города рекомендовала силовому блоку включиться и выполнять решения, принятые на отдельном штабе в прокуратуре. Оперативный штаб продолжит работу и будет отслеживать ситуацию.