В Алтайском крае запустили пилотный проект налоговой медиации

Медиация — это способ найти взаимоприемлемое решение без суда Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

УФНС России по Алтайскому краю сообщает, что жители региона могут воспользоваться процедурой медиации при урегулировании разногласий с налоговыми органами. Пилотный проект стартовал в крае с июня 2026 года.

Медиация — это способ найти взаимоприемлемое решение без суда. Медиатор не принимает чью-либо сторону, не выносит оценок, а помогает сторонам услышать друг друга и прийти к соглашению. Медиация возможна на любой досудебной стадии по любым вопросам. Участие медиаторов для сторон бесплатное.

Такой подход позволяет быстрее снимать спорные вопросы, снижать нагрузку на судебную систему и сохранять конструктивные отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами.

Подробнее об условиях участия в процедуре медиации можно узнать в УФНС России по Алтайскому краю.