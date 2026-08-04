В Барнауле откачка выгребных ям подорожала на 40%

Теперь ассенизатором приходится платить больше Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле стоимость откачки выгребной ямы объёмом до 6 кубометров выросла на 40% — с 2,5 до 3,5 тысячи рублей. Об этом пишет «Алтайская правда».

Владельцы ассенизаторских машин объясняют это подорожанием запчастей и топлива. Однако, по данным Алтайкрайстата, за последние 12 месяцев дизельное топливо в краевой столице подорожало лишь на 16,8%.

Как отмечают в издании, частников, занимающихся откачкой стоков, в Барнауле немного. Они хорошо знакомы друг с другом и координируют ценовую политику.