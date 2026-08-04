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НовостиЗвезды4 августа 2026 7:27

В Художественный музей Алтайского края поступило новое оборудование

Учреждение получило из федерального бюджета более 800 тысяч рублей
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Приобретен картотечный шкаф-драйвер больших форматов с семью ящиками для горизонтального хранения

Приобретен картотечный шкаф-драйвер больших форматов с семью ящиками для горизонтального хранения

Фото: Министерство культуры Алтайского края.

Государственный художественный музей Алтайского края в 2026 году стал участником национального проекта «Семья». Из федерального бюджета на техническое оснащение выделили более 800 тысяч рублей, сообщили в министерстве культуры региона.

На эти средства провели модернизацию «хранительской» инфраструктуры. В фондохранилище заменили часть стеллажей. Вместо старых установили шесть новых металлических конструкций с регулируемыми полками для вертикального хранения живописных и графических работ.

Также приобрели картотечный шкаф-драйвер больших форматов с семью ящиками для горизонтального хранения неоформленной графики и суховоздушный лабораторный шкаф для просушки предметов медного литья при консервационных работах.

В музее отметили, что новое оборудование обеспечит сохранность предметов, расширит функциональные возможности фондохранилища и повысит техническую оснащённость учреждения.