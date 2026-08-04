В алтайском селе Закладное отремонтировали школу

Фото: пресс-служба АКЗС

1 августа в селе Закладное состоялось торжественное открытие школы после капитального ремонта. Она стала первой из 37 объектов, в которых в этом году запланирован ремонт в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Алтайском крае. Школа хоть и небольшая - здесь учатся 57 детей и работают 12 педагогов, но является важным социальным объектом и культурным центром всего села.

Возведённое ещё в 1960-х годах здание уже давно нуждалось в серьезной реконструкции. Ремонтные работы стартовали в 2025 году. Стоимость контракта превысила 68 миллионов рублей. Средства поступили из федерального, регионального и местного бюджета. Подрядчики усилили несущие конструкции, полностью преобразили фасад, заменили инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку и благоустроили территорию вокруг школы. Для классов химии, физики, информатики, технологии и спортзала закупили современное оборудование.

На церемонии открытия школы присутствовали вице-спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько, председатель комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения Ирина Солнцева, а также заместитель председателя Правительства региона Юрий Абдуллаев.

Фото: пресс-служба АКЗС

«Закладинская школа всегда славилась высокими достижениями не только на уровне района. На протяжении многих лет ее ученики и педагоги побеждают в региональном конкурсе школьных инициатив, а также во всероссийских конкурсах. Школа получает грантовую поддержку. Сегодня учебное заведение обрело новую жизнь и отвечает всем современным требованиям. Здесь созданы максимально комфортные условия для получения знаний, творчества и развития детей. Желаю, чтобы педагогам было комфортно работать, ученикам – легко учиться», - отметила Ирина Солнцева.

Стоит напомнить, что с 2021 года в Романовском районе уже провели капремонт в пяти школах и одном детском саду. Программа модернизации образования продолжается: в 2026 году при поддержке федерации запланировано обновление 40 школ, шести детских садов и семи колледжей.

«Обновление школ и других социальных объектов – приоритет работы Правительства и депутатов краевого парламента. В крае уже многое сделано в этом направлении. Важно, что обновление идет комплексно: от инфраструктуры до цифровых возможностей и комфортных пространств для проектной работы. Необходимо не сбавлять темпы, искать возможности продолжать работу по капремонту. Образовательные учреждения должны соответствовать требованиям времени», – подчеркнул Денис Голобородько.