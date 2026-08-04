В Барнауле соседки подрались из-за газона и получили штрафы по 5 тысяч рублей

По решению мирового судьи оштрафовали обеих Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле две соседки подрались из-за газона. Подробности рассказали в пресс-службе по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Всё началось с того, что муж одной из женщин, проезжая на автомобиле, остановился, чтобы убедиться, что не сбил перебегавшую дорогу собаку. Выйдя из машины, он случайно наступил на газон соседей.

Хозяйке участка это не понравилось, она пришла к соседям с разборками, завязался словесный конфликт, который перерос в потасовку. На обеих женщин сотрудники полиции составили протоколы по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Мировой судья судебного участка №7 Центрального района Барнаула оштрафовал каждую из соседок на 5 тысяч рублей.