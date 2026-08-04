В Калманском районе ночью сгорел склад с зерном, автомобиль и трактор

Пожар уничтожил склад Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Калманском районе ночью произошёл пожар в селе Новороманово. На момент прибытия первого расчёта открытым огнём горел склад с зерном на частной территории. Площадь возгорания составила около 290 квадратных метров, сообщили в краевом МЧС.

К тушению привлекались 16 человек личного состава, пять единиц техники и местная добровольная пожарная дружина. В результате пожара огонь уничтожил склад с зерном, легковой автомобиль и трактор. Пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.