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НовостиПроисшествия4 августа 2026 5:45

В Калманском районе ночью сгорел склад с зерном, автомобиль и трактор

Площадь возгорания составила около 290 квадратных метров
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Пожар уничтожил склад

Пожар уничтожил склад

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Калманском районе ночью произошёл пожар в селе Новороманово. На момент прибытия первого расчёта открытым огнём горел склад с зерном на частной территории. Площадь возгорания составила около 290 квадратных метров, сообщили в краевом МЧС.

К тушению привлекались 16 человек личного состава, пять единиц техники и местная добровольная пожарная дружина. В результате пожара огонь уничтожил склад с зерном, легковой автомобиль и трактор. Пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.