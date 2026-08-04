На Алтае полицейские вернули пенсионерке похищенные мошенниками 300 тыс. рублей

Курьер не успел перевести деньги мошенникам Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалтайске сотрудники уголовного розыска вернули 86-летней пенсионерке похищенные деньги. Накануне мошенники связались с ней по телефону, убедили передать курьеру 300 тысяч рублей и пытались похитить ещё более 400 тысяч, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщину шантажировали, утверждая, что она переводила средства в недружественное государство. О случившемся в полицию сообщила дочь потерпевшей.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение курьера и задержали его в Искитиме Новосибирской области. У него изъяли 297 тысяч рублей. Задержанным оказался житель Ярославля 2005 года рождения, ранее не судимый, но уже успевший совершить несколько аналогичных преступлений в других регионах.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемый этапирован в Томскую область, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.