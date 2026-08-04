В Барнауле неизвестный обстрелял припаркованные автомобили

Проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на Павловском тракте, 205А, неизвестный открыл стрельбу по припаркованным автомобилям. Об инциденте, произошедшем 28 июля, сообщает Barnaul 22.

По мнению автора публикации, стреляли из дома №203, предположительно из пневматического оружия. В результате повреждены два автомобиля: у одного осталась вмятина, у второго пробита крыша. На месте происшествия обнаружена пуля.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции по Индустриальному району. Проводится проверка, устанавливается личность стрелявшего.