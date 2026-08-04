Ремонт делают сразу в нескольких местах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Накануне заместитель главы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин вместе с председателем профильного комитета Валерием Ведяшкиным провели объезд объектов, где ведутся работы. Об этом сообщили в городской администрации.

На проспекте Ленина подрядчик ООО «Сибинвест» укладывает асфальтобетонное покрытие на чётной стороне от улицы Димитрова до площади Октября. Параллельно ведутся благоустройство тротуаров, замена бортового камня и регулировка колодцев на нечётной стороне.

На улице Попова — от проспекта Космонавтов до улицы Юрина — подрядчик ООО «Патай» укладывает верхний слой асфальта. Работы завершаются также на участке проспекта Строителе. Та же компания заканчивает укладку покрытия, после чего нанесут разметку и установят знаки.

На улице Солнечная Поляна от Юрина до проспекта Космонавтов подрядчик ООО «Виарум» приступил к замене бордюров и регулировке колодцев.

По итогам объезда Андрей Курышин поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту обеспечить постоянный мониторинг дорожной ситуации, а также контроль за качеством и сроками выполнения работ.