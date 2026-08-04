В Алтайском крае на реке Бия утонул мужчина

Тело погибшего извлекли из воды Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бийском районе Алтайского края на реке Бия утонул мужчина. Происшествие случилось в селе Малоугренёво. Личность погибшего в настоящее время устанавливается, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По предварительным данным от очевидцев, мужчина купался и в какой-то момент начал тонуть, после чего ушёл под воду. Поисковую операцию провели водолазы Бийской службы спасения. Тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельства происшествия выясняются. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде, особенно в необорудованных для купания местах.