В Алтайском крае пресекли ввоз более 24 тонн абрикосов и риса из Киргизии

Продукцию вернули отправителям Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе продукции из Киргизии в Рубцовском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идёт о партиях свежих абрикосов весом 22,6 тонны и риса — 1,7 тонны. В ходе проверки установлено, что сведения о получателе груза в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации в транспортных перевозочных документах.

Ввоз продукции запрещён. Обе партии возвращены отправителям.