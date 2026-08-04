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НовостиЭкономика4 августа 2026 5:00

В Алтайском крае пресекли ввоз более 24 тонн абрикосов и риса из Киргизии

Причиной стало несоответствие данных о получателе в фитосанитарном сертификате и транспортных документах
Олег УКЛАДОВ
Продукцию вернули отправителям

Продукцию вернули отправителям

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай выявили нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе продукции из Киргизии в Рубцовском районе. Об этом сообщили в ведомстве.

Речь идёт о партиях свежих абрикосов весом 22,6 тонны и риса — 1,7 тонны. В ходе проверки установлено, что сведения о получателе груза в фитосанитарном сертификате не соответствовали информации в транспортных перевозочных документах.

Ввоз продукции запрещён. Обе партии возвращены отправителям.