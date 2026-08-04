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НовостиПроисшествия4 августа 2026 1:34

В Первомайском районе загорелся частный дом на площади 80 квадратных метров

Пострадавших нет
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, 3 августа, в Алтайском крае ликвидировали 13 пожаров, четыре из них — в жилом секторе. В Барнауле потушили одно возгорание. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Днём в селе Зудилово Первомайского района загорелся частный жилой дом. На момент прибытия первого расчёта открытым огнём горела крыша. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. К тушению привлекались семь человек личного состава и три единицы техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.